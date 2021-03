Baudet spreekt zijn Sluise fans toe

Dubbel gevoel bij familie na vondst Ichelle: ‘Veel verdriet, maar niets weten is het allererg­ste’

16 februari OOSTBURG - Aan twee extreem lange maanden voor de familie van Ichelle van de Velde is een einde gekomen. Het stoffelijk overschot van Ichelle (29) is vandaag gevonden in het kanaal tussen Sluis en Retranchement. ,,Het is een heel dubbel gevoel", zegt woordvoerder Lars Walder.