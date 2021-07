Bart zaait de randen van zijn akker in met bloemen - voor de buurt, maar ook voor zichzelf

Oost-Zeeuws-Vlaanderen heeft er een fotogeniek gedeelte bij in de polders rond Kuitaart. Bart Brooijmans (38) zaaide in maart de akkerranden langs zijn percelen in met veldbloemen. Sinds een paar weken is er een explosie van kleur te zien. In totaal staat er zo’n drie kilometer aan veldbloemen, verspreid over verschillende percelen. ,,We doen het voor de omgeving én we vinden het zelf mooi”, vertelt de akkerbouwer.