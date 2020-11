Barbara Oomen 21ste op landelijke lijst van de PvdA: ‘Dat is een kansrijke plek om in de Kamer te komen’

DEN HAAG - Met een 21ste plek is Barbara Oomen uit Middelburg de hoogste Zeeuw op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamer. ,,Dat is een kansrijke plek”, schat ze in. ,,De PvdA zit in de lift.”

Op dit moment heeft de PvdA negen zetels in de Kamer, maar volgens de Peilingwijzer zou de partij op twaalf tot zestien zetels kunnen rekenen als er nu verkiezingen worden gehouden. Oomen denkt dat het er in maart nog wel meer kunnen worden. Bovendien hoopt ze op veel voorkeurstemmen, waardoor ze misschien rechtstreeks in de Kamer wordt gekozen. ,,Dat betekent dat ik nu goed campagne ga voeren. Ik kom niet uit de politiek, maar ik heb er nu al veel lol in. Je kunt in Den Haag natuurlijk echt wel wat voor elkaar fietsen.”

Boegbeeld van University College Roosevelt

Oomen is hoogleraar rechten in Middelburg en de PvdA noemt haar ‘een van de boegbeelden van het University College Roosevelt’ met ‘een schat aan ervaring op het gebied van mensenrechten’. De regio - met name Zeeland - en de mensenrechten zijn dan ook de thema’s waarmee ze zich in Den Haag denkt te kunnen profileren.

,,Ik heb een geweldige baan hier in Middelburg, bij een geweldig college, maar ik heb ook diepe zorgen over de rechtstaat en ik vind dat Den Haag niet ziet wat in de regio aan de hand is. Ik wil gewoon echt iets bereiken. Ik zie op links vrijwel geen Zeeuwse kandidaten, dus ik denk dat ik een aantrekkelijke optie ben voor Zeeuwen die progressief denken. Als mensenrechtenactivist ken ik ook veel mensen in Nederland die het een goede zet vinden dat ik de Kamer in wil.”

De tweede Zeeuw op de PvdA-lijst is Marco Eestermans, fractievoorzitter in de gemeenteraad in Goes, op plaats 45.