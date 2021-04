Bar Goed staat klaar om het terras te openen. Nu het kabinet nog

PERKPOLDER - Moet je je voorstellen dat we over een week of twee weer met een pilsje in de zon op het terras... Bij strandpaviljoen Bar Goed in Perkpolder hopen ze het vurig. Ze zetten alles op alles om er klaar voor te zijn en laten niets aan het toeval over. Maar toch. Het is balanceren tussen het verlangen om open te gaan en de twijfel over wat kan en mag.

Het staat boven aan het lijstje van het kabinet: het openen van de terrassen. Het OMT buigt zich er vrijdag over, het kabinet hakt daarna de knoop door. Als het meezit kunnen we op 21 april weer proosten op het terras. Of toch niet? ,,Precies dat. Het is dubbel”, benadrukt eigenaar Yannick Mahu van Bar Goed. ,,Het is hoopgevend nieuws en het maakt me enthousiast en blij. Maar ik ben ook bang. Ons is in het verleden wel vaker een perspectief geboden. Dus eerst zien dan geloven.”

Geen paniek. Bier en wijn zijn al ingeslagen

Elke horeca-ondernemer kent dat gevoel. Het gevoel tussen hoop en vrees. Je kunt wachten tot het verlossende woord in de persconferentie of alvast voorsorteren. Yannick kiest voor het laatste. ,,We hebben onze vijftien leveranciers al laten weten wat we willen hebben als we van start gaan. De digitale winkelmandjes zijn gevuld en staan klaar om te worden afgerekend.”

Het gaat dan vooral om etenswaren, want die zijn beperkt houdbaar. De drank, zoals bieren en wijnen, heeft Yannick drie weken geleden al binnen laten komen. ,,Als we open mogen, ben ik niet de enige. Leveranciers verzuipen straks in de bestellingen.”

Ook personeel heeft Yannick al geregeld. Vanaf februari is hij alvast sollicitatiegesprekken gaan voeren voor een twintigtal vacatures. ,,Alles om maar voorbereid te zijn. Ik heb dertig gesprekken gevoerd. Nog nooit heb ik zulke moeilijke gesprekken gehad in mijn carrière. Want ja, wat moet je iemand vertellen? Welkom, je bent aangenomen. Maar wanneer je mag beginnen, geen idee. Heel ingewikkeld.”