Bands en dj’s strijden ouderwets op Vestrock Rally

Bij de Vestrock Rally gingen vijf bands en zes dj’s in hun categorie de strijd aan voor de ultieme prijs: de twee laatste plekjes op het Vestrockpodium. Die openen vrijdag 3 juni het driedaags Hulster festival. Het publiek op de Grote Markt was niet zo bezig met wie moest winnen; dat ging het voornamelijk om de sfeer. En die zat er, na jaren corona-afstel, weer helemaal in.

Het publiek kreeg bij elk drankje een stembiljet en kon daarmee een favoriete band en dj kiezen. Samen met het oordeel van de jury - leden van de Vestrock-organisatie - werden zo de winnaars bepaald. De Rally-artiesten deden hun uiterste best het publiek voor zich te winnen. ,,Are you ready for some metal infused punkrock from the depths of Zeeuws-Vlaanderen?!?”