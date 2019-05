Bakker in Axel: ‘Dief vroeg om bonbons en pakte toen alles uit de kassa: 320 euro’

AXEL - Een man heeft woensdag geld gestolen uit de kassa bij bakkerij Lako in de Noordstraat in Axel. Bakker Antoine Lako is het zat en gaat camera’s installeren. “Het frappante is dat bij de plaatselijke slager dezelfde truc werd gebruikt.”

De dief stapte gisteren rond 15.00 uur de bakkerij binnen. Hij vroeg de vrouwelijke medewerkster naar bonbons. “Leonidas bonbons, om precies te zijn, maar die verkopen we niet", zegt Lako. De man deed net of hij wegging en de medewerkster liep terug naar achteren in de winkel, waar ze bezig was. Op dat moment sloeg hij toe.

Hij liep naar de kassa achter de toonbank en wist die open te krijgen. “Hoe weet ik ook niet,” zegt Lako, “want daarvoor moet je verschillende knoppen kennen.”

De man pakte geld uit de kassa en vluchtte de winkel uit. “320 euro in totaal. Hij heeft gewoon al het papiergeld gepakt", zegt Lako. Enkele mensen op het terras tegenover de bakkerij zagen de dief lopen. Het gaat om een lichtgetinte man van ongeveer 1,70 meter met zwart halflang haar. Hij is waarschijnlijk tussen 35 en 40 jaar oud en droeg een zwart shirt met lange mouwen.

De medewerkster kreeg pas door dat ze was bestolen toen even later een andere klant iets kocht met contant geld. Ze wilde geld teruggeven en zag dat de kassa leeg was.

“Het frappante is dat bij de plaatselijke slager dezelfde truc werd gebruikt”, zegt de bakker. De dieven vragen naar niet gangbare-producten in de hoop dat de werknemers in het magazijn gaan kijken. Bij de bakkerij had de werkneemster de pech dat ze uit zichzelf weer naar achteren liep.

De vrouw was flink van slag, zegt Lako. “Maar ik zei tegen haar dat ze er niks aan kon doen. Voor hetzelfde geld stond hij daar met een mes.” Hij gaat nu zowel binnen als buiten het pand camera's installeren. “Je moet wel tegenwoordig. En als ik dan een dief betrap gaan de beelden gewoon op Facebook. Ik heb er genoeg van.”

De politie vraagt mensen om uit te kijken naar de dader. Wie meer weet kan contact opnemen via telefoonnummer 0900 8844.