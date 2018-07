Baby Snørry steelt de show bij roofvogelboerderij Het Uilennist in Ossenisse

Alles over kanalen op nieuwe expositie in Industri­eel Museum

14:00 SAS VAN GENT - Duizenden Terneuzenaren hebben in de loop der tijd hun eigen huis erop gezocht: de enorme maquette die tot tien jaar geleden in het Terneuzense stadhuis hing. Het kunstwerk - want dat is het - is nu in volle glorie te bekijken in het Industrieel Museum in Sas van Gent.