Axelaar redt vrouw bij mishandeling in Terneuzen: ‘Hij sloeg de vrouwen vol in het gezicht met zijn vuist’

Check Dit Slapen, daar komt er niet van als je uit logeren gaat

17:00 ‘Ga nou eens slapen!’ of ‘Ssst, stil nu!’, kun je je die licht geïrriteerde uitroep van ouders nog herinneren van je logeerpartijtjes? Dat je vriendje of vriendinnetje of even oude familielid bleef slapen? Als je eenmaal je tanden had gepoetst, je pyjama had aangetrokken en helemaal gereed onder de dekens lag om te gaan slapen…. Dan ging je natuurlijk helemaal niet slapen! Want het is toch veel te gezellig om te kletsen in bed, al moet het misschien fluisterend?