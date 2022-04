Axelaar pakt brons op Nederlands kampioenschap MBO ‘sanitair- en verwarmingstechniek’

De Blaeij is in opleiding bij IW Brabant-Zeeland en ROC Scalda in Goes. Tijdens de finales heeft de installateur in opleiding het opgenomen tegen zeven vakgenoten die zich in de voorrondes hebben gekwalificeerd. De in totaal acht jonge talenten hebben twee dagen gestreden om het Nederlands kampioenschap in hun vakgebied. Sam Strijbis uit Dirkshorn (NH) is Nederlands kampioen geworden. De Limburger Joep Stamer pakte zilver.