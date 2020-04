Axelaar met alarmpistool na diverse tips opgepakt

Eigenaar uitgebrand autobe­drijf Hulst doet zijn verhaal: ‘Ik begon te trillen en dat hield niet meer op’

29 april HULST - Van autobedrijf Van der Poel in Hulst is sinds de uitslaande brand vorige week niets meer over dan hopen as, verwrongen staal, gesmolten glas en twintig autowrakken. Eigenaar Tjeerd de Witte is een getekend man. Ondanks de ramp die hem, zijn klanten en personeel trof, blikt hij vooruit. En kijkt terug op een zwarte dag.