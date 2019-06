Axelaar kopieerde eigen overval op Zeeman, officier eist drie jaar cel

MIDDELBURG - Een 45-jarige Axelaar die voor de tweede keer een overval pleegde op de Zeeman in Axel kreeg van de officier van justitie geen ‘korting’. Zijn advocaat T. Sönmez had dat wel gevraagd. ,,De straf was vorige keer wel erg hoog. Kunnen we het nu niet compenseren?”

Het is hetzelfde scenario als zes jaar geleden. De Axelaar had 16 oktober vorig jaar geld nodig voor drugs. Hij stapte textielsuper Zeeman aan de Noordstraat binnen, riep ‘dit is een overval’ en bedreigde de assistent-filiaalleidster met een mes. Hij eiste geld en rende de winkel uit. Het is dan tien over vier in de middag.

In de kraag gevat

Getuigen zagen de man, gekleed in een zwart-wit gestreept trainingspak, wegrennen. Het signalement was duidelijk en de Axelaar werd in de kraag gevat. Hij zit inmiddels 460 dagen in hechtenis. Ook loopt een observatietraject bij het Pieter Baan Centrum. Officier van justitie Marieke Fimerius vreesde voor herhaling en eiste 36 maanden onvoorwaardelijke celstraf, min aftrek van voorarrest.

In oktober 2012 ging de Axelaar in dezelfde fout. In dezelfde winkel. Door net als nu de caissière met een mes te bedreigen en geld af te persen. De rechtbank in Middelburg veroordeelde de man toen tot een celstraf van drie jaar. Een te zware straf vond zijn advocaat T. Sönmez. ,,Kan hij nu geen compensatie krijgen?”

Maar volgens officier van justitie Fimerius was de straf conform de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Ze zag dan ook geen reden om tegen de Axelaar een lagere straf te eisen.