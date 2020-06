Axelaar gaat agenten te lijf, maar die blijken sterker

video Vier voetbalvel­den lang: grootste container­schip ter wereld op weg naar Wester­schel­de

9:40 VLISSINGEN - Het grootste containerschip ter wereld is vanmiddag te bewonderen op de Westerschelde. De HMM Algeciras is woensdagmiddag vertrokken vanuit Hamburg en wordt donderdagavond in de haven van Antwerpen verwacht.