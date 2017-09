Axelaar duikt op in gewapend conflict Oekraïne

De man, die zegt een voormalig Navo-soldaat te zijn, zegt te vechten in Oekraïne uit afkeer van 'fascisme'. Oorlogen worden gevoerd uit winstbejag, betoogt hij. Ze worden begonnen niet door de politiek, maar door het bedrijfsleven. "En dat is een vorm van fascisme. Ik wil niet leven in een samenleving geregeerd door facisme. (...) Het Westen geeft geld aan Kiev, en zij gebruiken dat om oorlog te voeren met 'terroristen'. Ik weet niet wat ze hier terroristen noemen, deze mensen wonen hier gewoon. Zij verdedigen gewoon hun eigen huizen. En daar (in Kiev, red.) dragen ze de symbolen van het fascisme. En wij steunen ze openlijk'.

Was u toevallig in de buurt van dit nieuws, of weet u meer? We ontvangen graag uw foto, video of tip via Whatsapp. Het nummer is:

Pascal zegt in het interview, waar op de achtergrond geluiden van strijd zijn te horen, al 14 maanden in Oekraïne te zijn. Zijn huis in Axel heeft hij achtergelaten, zonder het te verkopen. "Ze zijn daarom nog naar me op zoek." Zijn partner, zijn twee kinderen en zijn hond nam hij mee. Ze reisden met de auto naar Oekraïne.

Hoewel de identiteit van de man niet bevestigd is, is in de video wel te horen dat de man, die in het Engels wordt geïnterviewd, op een gegeven moment spreekt over 'a hakenkruis, I don't know how to say that in English'.



De strijd in de regio is al drie jaar gaande. De seperatisten vechten voor afscheiding van Oekraïne en aansluiting bij Rusland.