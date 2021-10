Axelaar dubbelt de snelheidslimiet, kan rijbewijs afgeven

Dealend kwartet veroor­deeld tot lagere celstraf­fen

14 oktober MIDDELBURG - Drie mannen uit Hulst en één uit Utrecht zijn donderdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot celstraffen van achttien- tot zesentwintig maanden waarvan in alle gevallen vier voorwaardelijk. De vier, de een wat meer en de ander wat minder, hadden zich schuldig gemaakt aan onder meer dealen in harddrugs en de uitvoer daarvan.