Axel krijgt eerste natuurbegraafplaats van Zeeland: ‘Mensen willen nu al een plekje reserveren’

Dat Eric Jacobs (57) zijn eigen graf kent, is niet vreemd of morbide. De dood maakt deel uit van zijn leven. Het is zijn vak. Zijn bedrijf, Jacobs Tuinarchitectuur verzorgt naast tuinen ook graven en grafmonumenten. Hij woont tussen zijn loods en de Axelse begraafplaats. ,,We zijn al dertig jaar bezig met begraven, zerken, de dood. Mijn zoon heeft het al van jongs af aan meegekregen. Als kleine jongen hielp hij al mee. Het raakt ons allemaal.”