Axel is deze week even de ‘kersthoofdstad’ van Zeeland

Donderdag 8 december is Axel even de ‘kersthoofdstad’ van Zeeland. ,,Wij hebben er weer zin in. Door het coronavirus moesten de laatste twee edities van de kerstmarkt afgelast worden. Nu komt de kerstman voor de dertigste keer naar Axel. Hij zal het straatbeeld met de echo’s van zijn typische, oergezellige ‘ho, ho, ho’ een sfeervol tintje geven.”

Chris De Caesemaeker is zich er wel van bewust dat de hoogtijdagen van de kerstmarkten verleden tijd zijn. ,,Corona heeft er bij veel standhouders ingehakt. Dat merken we aan de afmeldingen van verkopers die het bijltje erbij neergelegd hebben. We hebben hier topjaren gehad met zo’n 150 deelnemers. Maar niet getreurd. Vol goede moed pakken we de draad weer op. Inmiddels hebben we wel al ruim zestig aanmeldingen.”