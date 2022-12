Axel dompelt zich onder in kerstsfeer op (misschien) de grootste kerstmarkt van Zeeland

De kerstmarkt is traditie in Axel en wordt elk jaar gehouden op de tweede donderdag van december, al bleef het de afgelopen twee jaar - uiteraard vanwege corona - stil op het evenemententerrein. Dat heeft de markt, die dit jaar zodoende twee jaar later zijn dertigjarig jubileum viert, wel een beetje pijn gedaan: zo veel kramen als voor de pandemie stonden er gisteren niet. ,,We roepen altijd heel hard dat we de grootste zijn van Zeeland. Ik weet niet of dat nog steeds zo is”, grinnikt Chris De Caesemaeker van ondernemersvereniging Axclusief, dat de markt organiseert, ,,maar we blijven het gewoon roepen!”