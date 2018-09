Automobilisten opgelet, verkeersmaatregelen voor Zwintriathlon

Zo is het parkeerterrein aan de Sint Annastraat van woensdagmiddag tot en met zaterdag gedeeltelijk dicht. Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er woensdag ook wegomleidingen in Sluis. Retranchement is tussen 14.00 en 16.30 uur alleen bereikbaar via de Braamdijk. Ook bussen rijden tussen 12.00 en 17.00 uur andere routes. Zaterdag vindt voor de eerste keer de halve triatlon plaats. Omdat de deelnemers Sluis via het Jaagpad verlaten, zijn er geen afsluitingen in de kern Sluis. Retranchement is tussen 11.00 en 15.00 uur alleen bereikbaar via de Braamdijk.