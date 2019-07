Automobilisten op N61 gewaarschuwd voor loslopende koeien

Lezers helpen Lezers Waar is de originele foto van tante Paulina uit Graauw?, vraagt Jacqueline de Bakker zich af

30 juli HULST- Bij sommige oproepjes in de rubriek Lezers helpen Lezers is het slechts een kwestie van tijd voor er waardevolle reacties op komen. Bij andere oproepen duurt het een stuk langer, simpelweg omdat het gevraagde bijzonder te noemen is. Een voorbeeld is de oproep van Jacqueline de Bakker. Ze is op zoek naar een foto. En niet zomaar een foto, maar een foto van rond de honderd jaar oud.