Automobiliste rijdt bijna agent omver bij Tractaatweg

Elisabeth­pa­ro­chie Kanaalzone zoekt weg in verdeeld­heid binnen rooms-katholieke kerk

14:17 TERNEUZEN - Een kerk zijn voor iedereen. Dat wil de Elisabethparochie in de Kanaalzone. De komende Elisabethdagen staan in dat teken, vrijdag met een lezing door de uitgesproken Vlaamse missionaris Marc Van Tente in Sluiskil en zondag tijdens de Elisabethviering in Terneuzen.