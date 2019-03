Automobilist zit twee uur lang beklemd in autowrak vlakbij Retranchement

RETRANCHEMENT - Een automobilist heeft twee uur lang bekneld gezeten in een autowrak na een botsing met een boom op de Stelledijk in Retranchement. Het slachtoffer is uiteindelijk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De bijrijder raakte niet gewond.