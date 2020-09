Automobilist valt in slaap na ongeluk in Cadzand

Kruiwagen van de scharen­sliep is terug in Axel

4 september AXEL - De scharensliep zwierf het hele land door, ging van deur naar deur, was weken van huis en nam het niet altijd even nauw met de huwelijkse trouw. Toch is Wim de Munter uit Axel maar wat trots op zijn afkomst. Zijn overgrootvader, opa én vader waren scharenslijpers. Nu is de oude slijperskruiwagen van opa terug, als collectiestuk in museum Het Warenhuis in Axel.