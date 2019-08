Automobilist scheurt met 160 kilometer over parallelweg bij IJzendijke

PORTRET Festivaldi­rec­teur Rinus Meesen: ‘Ik wil het leven blijven kleuren’

25 augustus De jaren lijken geen vat te krijgen op Rinus Meesen. Hij is de 70 gepasseerd en maakt zich op voor zijn 15de editie als directeur van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, in oktober. Aan stoppen denkt hij niet. ,,Als je iets met passie doet, is het geen werk.”