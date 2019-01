Automobilist richt ravage aan in Nummer Eén

De automobilist reed rond 05.15 uur vanuit de richting van Breskens over de Duivehoekseweg het buurtschap binnen. Bij een bocht in de weg raakte de bestuurder met zijn personenauto in de berm. Vervolgens reed hij een lantaarnpaal omver en botste hij tegen het hekwerk in de tuin van een woning. Ook raakte hij een geparkeerde personenauto.

Een ambulanceteam heeft zich over de automobilist ontfermd. Hij is per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis. Over de aard en de ernst van zijn letsel is niets bekend. Bergingsbedrijf VaRaMo uit Breskens heeft de auto getakeld. De geparkeerde auto is niet weggesleept maar liep wel flinke schade op aan de achterzijde.