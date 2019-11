Automobilist opgepakt in Terneuzen: nog 58 dagen celstraf, geen rijbewijs en verzekering

Schipper vaart in zijn eentje (en zonder vaarbewijs) met binnen­vaart­schip op Wester­schel­de

8:27 VLISSINGEN - Een schipper is maandag bekeurd voor het varen zonder vaarbewijs op een binnenvaartschip op de Westerschelde. Ook voer de man in zijn eentje, was hij niet bereikbaar over de marifoon en bleek de de machinekamer niet in orde.