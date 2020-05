Automobilist met speed achter de kiezen botst op vangrail in Hoek

REPORTAGE Zeeuws-Vlaanderen mist de Belgen: ‘We zijn niet compleet zonder jullie!’

8:00 Als de coronacrisis Zeeuws-Vlaanderen íets heeft geleerd dan is het wel dat je pas weet wat je hebt, als het er niet meer is: De Belgen. Familie en vrienden over de grens hebben we al in geen maanden gezien, sporters missen hun Vlaamse teamgenoten, verenigingen hun dito leden. Ondernemers in alle sectoren missen de Belgische klanten en gasten. De omzet is minder, de gezelligheid ook.