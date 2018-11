Automobilist loopt lichte verwondingen op na zware crash op N61 bij Biervliet

PORTRET Alex Radulescu: Laat mij maar een wereldbur­ger zijn

17 november Als zevenjarige kwam Alex Radulescu (34) naar Nederland. Zijn ouders ontvluchtten Roemenië in 1991. Hij, zijn broer en zus gingen uiteraard mee. Ze belandden uiteindelijk in Aardenburg, wat niet eenvoudig was. ,,Ik heb er meer begrip door gekregen, voor anderen en mezelf.”