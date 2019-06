Automobilist laat fietser gewond achter na ongeval in Terneuzen

De aanrijding vond rond 09.10 uur plaats op de Buys Ballotlaan in Terneuzen, ter hoogte van de Van Swindenstraat. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de automobilist nergens meer te bekennen. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn letsel is verder niks bekend.