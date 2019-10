Automobilist knalt hard op andere auto in Axel

Havenbe­stuur: ‘Truck met 39 lijken passeerde niet in Zeebrugge’

18:03 In de haven van Zeebrugge volgen ze het onderzoek naar de 39 doden in een koeltransport in een buitenwijk van Londen met argusogen op. Volgens de Britse politie was de vrachtwagen dinsdagavond nog in Zeebrugge, al trekken ze dat daar ten zeerste in twijfel.