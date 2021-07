Automobilist die doorreed na ernstig ongeval wordt onwel na aanhouding

Olivier kijkt net even anders naar mannenmode: een echte vent kan ook met veren rondlopen

21 juli PHILIPPINE - Een echte vent draagt stoere kleren, dacht Olivier D’hauwe. Als kind van een bouwvakkersfamilie was zijn blik beperkt, realiseert de inwoner van Philippine zich nu. In zijn afstudeeropdracht voor de mode-academie in Sint-Niklaas plaatst hij ‘mannelijkheid’ in een breder perspectief. Olivier won er de felbegeerde Flanders DC Award mee.