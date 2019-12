Autobedrijf Ford Van Putten overgenomen door Van Mossel Groep

Het is de bedoeling dat de overname begin volgend jaar zijn beslag krijgt. Van Mossel is met ruim 3.200 medewerkers, een omzet van 2,2 miljard euro in 2018 en ruim 140 vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg een grote speler. Het bedrijf is dealer van tal van merken, heeft schadeherstelbedrijven, biedt financiële diensten aan en heeft een grote lease-afdeling.

Het familiebedrijf Ford Van Putten begon in de jaren dertig in Breskens. In het bericht zegt directeur Wim van Putten: ,,Schaalvergroting is niet meer uit te sluiten.” Van Mossel, net als Van Putten een familiebedrijf, was volgens hem de aangewezen overnamekandidaat. ,,Mijn broer Peter en ik hebben het volste vertrouwen dat we in Van Mossel de juiste partij hebben gevonden om de toekomst veilig te stellen voor al onze medewerkers en klanten”, aldus Wim van Putten, die in een adviserende rol betrokken blijft bij het bedrijf.