Auto vliegt spontaan in brand langs rondweg Schoondijke

Sluise mishande­laar de cel in: wilde relatie redden in Center Parcs, maar sloeg zijn vrouw meermaals

13:30 DEN BOSCH - Vanwege de mishandeling van zijn vrouw én van zijn ex-partner, moet de 45-jarige D. G. uit de gemeente Sluis 20 maanden de cel in, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat besloot het gerechtshof in Den Bosch dinsdag in het door hemzelf aangespannen hoger beroep.