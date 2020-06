Auto's botsen in Nieuw-Namen: slachtoffer uit auto geknipt

De botsing vond plaats om 15.45 uur op de kruising van de Langestraat met de Petrusstraat. Eén van de auto’s kwam in de sloot tot stilstand. De brandweer moest de gewonde bestuurder uit de auto knippen. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van het letsel is nog niks bekend gemaakt. Beide voertuigen zijn weggesleept. De kruising was enige tijd afgesloten.