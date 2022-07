Auto rolt water in bij Walsoorden

Cecile was bijna een halve eeuw kleuterjuf, maar nu zwaait ze af: ‘De kindjes hielden mij altijd jong’

TERNEUZEN - Bijna een halve eeuw was Cecile van Doeselaar-de Caluwé (66) uit Sluiskil juffrouw. Of beter, kleuterjuf. De kleinste leerlingen blijven haar nog altijd intrigeren. Of het nou op haar eerste school Op de Hoogte of laatste De Steiger was. Toch is het nu mooi geweest.

