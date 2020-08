Auto rijdt slingerend door Terneuzen. Bestuurder heeft drie keer meer op dan mag

De politie kreeg rond tien voor half negen een melding dat een auto slingerend door de Jacob Catsstraat reed. De agenten zetten de auto aan de kant en lieten de 43-jarige bestuurder blazen. Hij blies 725 Ugl (alcoholgehalte in de adem, gemeten in microgram per liter). Maximaal is 220 Ugl toegestaan. De man had geen rijbewijs. Voor beide zaken is proces-verbaal opgemaakt.