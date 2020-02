Auto rijdt boom omver in Boerenhol: ‘Twee weken geleden was het ook al raak!’

Peter en zijn vrouw werden vanochtend wakker van een ‘donder en geraas’. Maar pas toen hij vanochtend naar de bakker ging kwam hij erachter wat voor ravage de auto had aangericht. Hij vond een afgebroken boom in zijn voortuin. De voortuin van zijn buren was nog erger vernield: daar waren bosschages en plantenpotten kapotgereden. Het voertuig, een Opel Meriva, was daar tot stilstand gekomen.



Volgens Porreij is het laatste ongeval in hun straat nog maar twee weken geleden. Het is de zoveelste keer dat er op de Provincialeweg een ongeval plaatsvindt. Sinds de sluiting van de Langeweg in Breskens komt al het verkeer door Boerenhol. Sommige van die bestuurders rijden veel te hard door de woonwijk. Dat is waarschijnlijk de oorzaak van de vele ongevallen.