Auto ramt gevel van Oostburger François Babijn, huis dat binnenkort te koop komt onbewoonbaar

OOSTBURG - De schrik is François Babijn om het hart geslagen. Maandagavond reed een auto dwars door de zijgevel zijn huis aan de Bakkersstraat in Oostburg binnen. En dat terwijl donderdag een makelaar foto's zou komen maken omdat het huis te koop komt. ,,Het huis is onbewoonbaar.”

,,Laat ik vooropstellen: er zijn geen gewonden gevallen en dat is het belangrijkst”, zegt Babijn (Statenlid van de PvZ en oud-wethouder in Sluis) de ochtend na de crash. Zijn keuken is veranderd in een chaos. Overal liggen brokstukken die herinneren aan het eenzijdige ongeval. De deur naar de kelder ligt op de vloer. Glas ligt verspreid. Onder de deur ligt een hondenmand. ,,Ook de hond is ongedeerd. Hij was op het fatale moment in de woonkamer", zegt de Oostburger. De radiator is door de klap van de muur gerukt en tegen de koelkast geknald.

‘Huis is onbewoonbaar’

De kelder is gevuld met overblijfselen van de muur en spouwmuur. ,,Door de klap is de waterleiding ook kapot, dus is er geen water meer. De auto stond met zijn neus in de keuken. Het huis is onbewoonbaar.” Ook in de gang zijn de gevolgen duidelijk zichtbaar. Muren zijn gescheurd, net als op de bovenverdieping. Alsof het nog niet erg genoeg is, zou donderdag een makelaar langskomen om foto's te maken. Het huis komt namelijk te koop. ,,Dat zal flinke vertraging oplopen.”

Babijn en zijn vriendin, die al in bed lagen toen de auto het huis ramde, gaan voorlopig op een camping wonen. Hun wacht heel wat verzekeringswerk. De bestuurder van de auto was een 30-jarige Oostburger. Hij bleek onder invloed van cocaïne. Het is nog niet duidelijk hoe hij de controle over het stuur heeft verloren. Zijn rijbewijs is afgepakt en hij heeft een proces-verbaal aan zijn broek hangen.