Auto raakt op zijn kop in Kloosterzande; één gewonde

Odile uit IJzendijke plakt stickers voor lokale midden­stand: Bie wie kope hie?

22 november IJZENDIJKE - Pakketbezorgers draaien in deze tijd van het jaar overuren. Winkelen via internet, wie doet dat niet? Odile de Pooter (rechts) uit IJzendijke betrapte zichzelf erop dat ook zij vaak gauw iets online bestelt om het de volgende dag al in huis te hebben. Terwijl een artikel misschien ook in de streek te koop is.