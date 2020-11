Auto in beslag genomen voor de vierde keer rijden zonder rijdebewijs

De Stelle in Oostburg onherken­baar: ‘We zouden beperkt renoveren, maar dat werd uitgebreid’

29 oktober OOSTBURG - Woonzorgcentrum De Stelle in Oostburg verhuist over vier à vijf jaar naar een nieuwe locatie. Toch wordt het huidige gebouw grondig gerenoveerd. ,,Het was gedateerd en we wilden niet nog vijf jaar wachten", zegt clustermanager langdurige zorg Tanja Speijer van ZorgSaam.