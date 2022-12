Auto eindigt tegen vangrail op Tractaatweg (N62) Sluiskil

Anja is al 40 jaar de dorpsjuf van Philippine: ‘Kinderen leren lezen, dat blijft iets magisch’

Juf Anja van Damme maakt al veertig jaar hetzelfde gangetje naar de basisschool in Philippine. Die route is al-tijd hetzelfde. Maar binnen de schoolmuren is al net zolang elke dag weer helemaal anders.

29 november