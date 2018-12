Auto botst tegen lichtmast in Sluis, weg langdurig dicht

Het ongeval vond rond even na 17.00 uur plaats op de Sint Annastraat ter hoogte van de Pasdam. De bestuurder van een personenauto raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen de mast met kerstverlichting aan. Deze brak en hing over de auto heen. Er is een ambulance opgeroepen, maar of er iemand gewond is geraakt is niet duidelijk.