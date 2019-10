Auto belandt in sloot Heikant; één gewonde

Door nog onbekende oorzaak raakte rond 00.55 uur een personenauto van de weg. Het voertuig belandde op zijn zijkant in de sloot. De ambulancedienst, een blusvoertuig van de brandweer en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Ten minste één persoon is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn of haar verwondingen is niets bekend.