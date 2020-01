Auto belandt in sloot Biervliet, bestuurder gewond

video Vader en dochter gaan in een tot camper omgebouwde ambulance op wereldreis

20 januari KOEWACHT - Dochter Nika wilde na haar vwo-examen dolgraag de wijde wereld in. Vader Loek Scheepers spaarde jaren om eerder met pensioen te kunnen en nog eens door de Sahara te trekken. ‘Waarom gaan we niet samen?’ En niet pas over tien jaar, maar nu.