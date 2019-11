Auto belandt in de sloot vlakbij Hoofdplaat

Hossen en springen tijdens eerste editie FeestFest in Sas van Gent

11:18 SAS VAN GENT - In Sas van Gent draaien de meeste mensen hun hand niet om voor een polonaise. Het kostte het de twee aanjagers van De Lawineboys zaterdagavond dan nauwelijks moeite om de 600 bezoekers van FeestFest in beweging te krijgen. In no time hosten de toeschouwers door De Leutfabriek.