Auto belandt in de sloot in Breskens

Een ambulanceteam heeft zich ontfermd over de vrouw die achter het stuur zat. Of ze verwondingen heeft overgehouden aan het ongeval is nog niet bekendgemaakt.

In eerste instantie gingen de hulpdiensten ervan uit dat de auto in het water van de Veerhaven was beland. Daarom werd gelijk een team met brandweerduikers naar de plaats van het ongeval gestuurd. Maar dat bleek niet nodig te zijn. Het voertuig was in de sloot langs de Singen in Breskens gereden.