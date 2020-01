Auto belandt in de sloot, bestuurder gewond

BIERVLIET - Een automobilist is vanmorgen gewond geraakt nadat hij met zijn auto in de sloot was gereden. De bestuurder is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het eenzijdige ongeval vond rond 07.50 uur plaats bij de kruising Paviljoenweg en Groenestraat. De auto kwam op zijn zijkant in de sloot tot stilstand. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.