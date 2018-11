Astronaut Lodewijk van den Berg bezoekt Lodewijk College

VIDEOTERNEUZEN - Voor astronaut Lodewijk van den Berg (86) is een school naar zich vernoemd krijgen niet alleen een eer. Het is ook een verplichting. Een verplichting om iets aan het Lodewijk College bij te dragen.

De uit Sluiskil afkomstige astronaut bracht vandaag een verrassingsbezoek aan de Terneuzense school die sinds de fusie van het Zeldenrust Steelant College en De Rede, zijn naam draagt. Hij bezocht beide schoollocaties en gaf een lezing over de gevolgen van gewichtloosheid op het lichaam van een astronaut.

Oplossingen

Op de locatie Oude Vaart -voorheen De Rede- presenteerden Technasium-leerlingen hun oplossingen voor problemen waar astronauten mee te kampen hebben. Van den Berg werd er getrakteerd op een scala aan ‘out of the box-gedachten’. Van een leuk kleurtje op de muren van het ruimteschip als middel tegen depressie, een pak met energieveldjes tegen kosmische straling, tot een outfit waarop een strategisch geplaatste stofzuiger, gewichtloos poepen tot een probleem van het verleden zou maken.

Lodewijk van den Berg vertelt aan leerlingen van het Technasium over zijn ervaringen als astronaut.

Met een onderkoeld gevoel voor humor antwoordde de astronaut op vragen van de leerlingen. Of hij bang was toen hij in 1985 met de Space Shuttle de ruimte in ging?

Conflict

Bang, dat woord nam hij niet echt in de mond. ,,Het is een gek gedoe”, zei hij nuchter. ,,We zijn wetenschappers, rationele mensen. We zouden gevaar uit de weg moeten gaan. En toch gaan we bovenop tweeënhalf miljoen kilo explosief materiaal zitten en vragen aan mensen beneden om het aan te steken. Dat is een raar conflict want eigenlijk vragen ze je toch om op een bom te gaan zitten.”

Lodewijk van den Berg voelde zich vereerd toen hij vernam dat de Terneuzense fusieschool het Lodewijk College ging heten. ,,Maar het geeft ook wel verplichtingen als je zoiets aanneemt. Ik vind dat je van tijd tot tijd ook een bijdrage moet leveren aan de school.”

Oude mannen

De jeugd heeft de toekomst, daar is hij vast van overtuigd. ,,De jeugd heeft de kracht om dingen te doen. Je ziet dat het vaak oude mannen zijn die de leiding hebben. Oude mannen, dat zijn juist de meest conservatieve personen. Die zijn niet meer in staat om in te spelen op veranderingen in de maatschappij. Als je leiding wilt geven moet je dat juist doen. Oudere mensen moeten niet leiden, dan zijn de jongeren het slachtoffer. Mensen van een jaar of twintig dertig zijn tot het meest in staat. Dat geldt niet alleen voor de wetenschap waar Einstein en Newton op die leeftijd op hun best waren. Ook in andere zaken. Denk maar aan Alexander de Grote, Djengis Khan desnoods.”