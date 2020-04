Aspergetelers wanhopen niet, maar afzet wordt wel ‘een dingetje’

ABSDALE - Tientallen Zeeuws-Vlamingen die momenteel werkloos thuis zitten, hebben zich gemeld bij aspergetelers in de streek om hun hulp aan te bieden. Zij zijn vooralsnog niet nodig: de aspergetelers zitten goed in hun personeel, want de vaste ploeg uit Polen is op tijd gearriveerd.

De aspergetelers zijn deze week begonnen met de oogst. De seizoenskrachten uit Polen, vaak stelletjes die al jaren naar de bedrijven komen, konden vorige week of de week ervoor nog zonder problemen - met de benodigde werkdocumenten - de grens over. Zowel De Letter in Absdale, als Spitsbroek in Eede hoeft dan ook geen gebruik te maken van het spontane aanbod van horecamedewerkers die duurder en minder ervaren zijn.

Bij De Letter in Absdale loopt het direct storm in de boerderijwinkel aan de Langeweg. Eigenaresse Moniek de Letter hoopt dat de particuliere verkoop het wegvallen van de afzet aan de restaurants een beetje kan goedmaken. Andere jaren ging 50 tot 60 procent naar de horeca, 25 procent ging naar België en 25 procent was voor de particuliere markt. ,,De afzet wordt wel een dingetje”, verwacht ze.

Als blijkt dat het bedrijf de asperges niet kwijt kan, moeten ze wellicht besluiten om een deel in de grond te laten zitten. ,,Je oogst dan niet maar je bespaart wel op arbeidskosten.” Omdat een aspergeplant meerjarig is, is de oogst niet helemaal verloren. Uit de wortels groeien volgend jaar weer nieuwe asperges. ,,Zo ver is het nu nog niet.’’