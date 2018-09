Asbest vrijgekomen bij grote brand in landbouwschuur Aardenburg

Mobiel kunsthart redt mensenle­vens in ziekenhuis ZorgSaam

7 september TERNEUZEN – Het gebeurt in het Terneuzense ziekenhuis ZorgSaam gelukkig maar een keer of acht per jaar dat het hart van een patiënt dreigt stil te vallen. Tot nu toe moest die met gillende spoed naar een ziekenhuis in Gent of Antwerpen. Maar door technische vooruitgang komt er voortaan een 'kunsthart' naar Terneuzen. Dat scheelt levensgevaarlijke ritten naar België. Afgelopen week werd dankzij de nieuwe techniek het leven van een vrouw gered.