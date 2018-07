As van overleden dierbare mag uitgestrooid worden in de Schelde

De stad Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die asbezorging in een waterloop mogelijk maakte. Sinds eind november 2017 voorziet de stad in een platform om asurnen te water te laten in de Schelde aan de Tavernierkaai. Nabestaanden kunnen via een eenvoudig systeem een biologisch afbreekbare urn in de Schelde leggen. Het gebruik van de site is volledig kosteloos. Sinds de start van dit initiatief vroegen al 47 families deze nieuwe vorm van asbezorging aan.